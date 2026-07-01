[헤럴드경제=고승희 기자] K-팝의 역사를 쓴 가수 싸이(PSY)의 글로벌 히트곡 ‘강남스타일’ 뮤직비디오가 60억뷰를 넘어섰다. K-팝 역사상 최초의 일이다.20일 소속사 피네이션에 따르면 ‘강남스타일’ 뮤직비디오...
[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 유나이티드항공이 가운데 좌석을 비우고 팔걸이를 설치해 더 넓게 자리를 이용할 수 있는 새로운 프리미엄 이코노미 좌석 옵션을 선보인다.15일(현지시간) 미국 CBS뉴스에 따르면 ...
예외 시에만 폐기 가능…중소기업은 2030년부터
[헤럴드경제=김진 기자] 유럽연합(EU) 국가에서 대형 패션업체들이 안 팔린 의류와 신발, 액세서리 등을 폐기하는 것이 금지된다. 2024년 7월 도입된 EU의 ‘지속 가...
[국제축구연맹(FIFA) SNS]
[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵 기간 681만명의 관객들이 직접 경기장을 찾은 것으로 조사됐다. 역대 최대 규모다.
19일(현지시간) 국제축구연맹(FIFA)에 따르면 이날 ...
美관계자 “보유 전력만으론 안전한 작전 어려워”“미군기지, 미사일·드론 공격에 취약…신축기지도 역부족”전문가들 “지상군 투입은 실수될 것”
지난 15일(현지시간) 중동 지역에 착륙을 준비하는 미 육군 CH-47 치...
세계 최대의 파운드리 기업 TSMC가 대만에 향후 5년간 공장 25개를 추가로 지을 계획이다. [게티이미지]
[헤럴드경제=도현정 기자] 최근 대규모 미국 투자 계획을 밝힌 세계 최대의 파운드리(반도체 위탁생산) ...
미-이란 8일 연속 무력충돌 격화호르무즈 공급망 불안…국제유가 급등美 “이란협조 관계없이 석유운송 보장”해상안보중심 장기군사작전 전환 신호트럼프 “대러제재 법안에 이란도 추가”민주 “전쟁 장기화, 끝없는 ...
교체 토레스, 연장 후반 1분 결승골스페인 질식 수비로 메시 마법 봉쇄연속우승 좌절 메시, 득점 부문 2위
20일 스페인과 아르헨티나의 2026 북중미 월드컵에서 후반 1분 왼발 슛으로 결승골을 넣은 페란 토레스...